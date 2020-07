Amber (18) wil Queen of the Models 2020 worden: “Na zes jaar toneel spelen, was ik klaar voor iets nieuws” Bart Huysentruyt

09 juli 2020

18u16 0 Zedelgem De 18-jarige Amber Dobbels uit Zedelgem is één van de twintig finalistes van Queen of the Models 2020, een verkiezing die op zoek gaat naar een niet-ontdekt model.

Amber Dobbels studeerde af aan hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge en is al van erg jong geïnteresseerd in camera’s. “Na zes jaar toneel spelen, wilde ik een nieuwe uitdaging aangaan. Ik droom wel van een carrière als model. Dit zou een ideale kans kunnen zijn.” Acht maanden lang worden de finalistes begeleid door een team van fotografen, make-upartiesten en kappers. “Door de coronacrisis hebben we al veel activiteiten moeten missen”, zegt ze. “Maar nu gaan we er weer voluit voor. Er zijn fotoshoots en presentaties.” De finale vindt plaats op 24 oktober in theaterzaal Den Egger in Scherpenheuvel.