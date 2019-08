AltéAd-Devriendt failliet verklaard, mogelijk snel doorstart Bart Huysentruyt

21 augustus 2019

13u45 0 Zedelgem Het vervoersbedrijf AltéAd-Devriendt op industrieterrein De Arend in Zedelgem is failliet verklaard.

Dat is het gevolg van de moeilijkheden bij het Franse moederhuis AltéAd, dat inmiddels is overgenomen. Het is de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, die het faillissement vorige vrijdag uitsprak. Volgens curator Christine Vermeire zijn er al zeven kandidaat-overnemers. “Onderhandelingen zijn bezig en naar verwachting zal de knoop vrijdag doorgehakt worden”, zegt ze. De curator hoopt dat het bedrijf snel een nieuwe doorstart kan maken.

Het moederhuis, de Franse groep AltéAd, die Devriendt-Hansmar in 2007 overnam, is in mei in vereffening gegaan. De handelsrechtbank van Parijs ging op zoek naar een overnemer. Omdat de rechtbank niet bevoegd was voor de buitenlandse vestigingen in België, Luxemburg en Zwitserland, ontstond grote onduidelijkheid over hun toekomst. Die werd AltéAd-Devriendt fataal.

De groep is inmiddels verkocht aan Groupe Capelle en Mediaco, de nummer één van de hijssector in Frankrijk. Zij verdelen de activiteiten onder elkaar: Mediaco verwerft de hijsafdeling (190 kranen, 500 medewerkers en 15 depots in Frankrijk) en Capelle de transportactiviteiten (390 trekkers, 680 speciale opleggers, 580 medewerkers en 8 aparte bedrijven). Of Groupe Capelle bij de kandidaat-overnemers van AltéAd-Devriendt is, is niet bekend.