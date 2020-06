Aldi opent woensdag stevig uitgebreide winkel in Zedelgem Bart Huysentruyt

22 juni 2020

09u43 5 Zedelgem Een fors uitgebreide Aldi-winkel opent op woensdag 24 juni de deuren in de Groenestraat in Zedelgem.

Begin januari gingen de werken in de Groenestraat 112 van start. Vanaf woensdagochtend 8.30 uur kunnen de klanten er terecht in een gloednieuwe Aldi. Het wordt wennen, want de nieuwe winkel is met 1.200 vierkante meter verkoopruimte flink groter dan de vorige. Om de uitbreidingswerken mogelijk te maken, werd een perceel naast Aldi overgenomen.

Versmarkt

De extra ruimte uit zich bijvoorbeeld in bredere wandelgangen. Kleurrijke pancartes geven daarnaast een goed overzicht en de warme houten accenten maken de shopervaring aangenamer dan voorheen. Ook qua producten is er een forse uitbreiding. De versmarkt springt in het oog, net als de toog met voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en andere bereide maaltijden en dranken. Daarnaast kan de klant er terecht voor een mooi aanbod aan vers vlees dat quasi 100 procent van Belgische afkomst is. Er is ook een open bakkerij.