75-jarige fietser zwaargewond door aanrijding nabij spoorwegovergang Bart Boterman

07 augustus 2020

12u30 0 Zedelgem I n de Stationsstraat in Loppem, ter hoogte van de spoorwegovergang aan de Heidelbergstraat, is woensdag rond 15.20 uur een 75-jarige fietser zwaargewond geraakt door een ongeval.

Volgens de politie Het Houtsche stond een 50-jarige bestuurster met haar Ford Mondeo te wachten aan de spoorwegovergang toen de slagbomen dicht waren en er een trein voorbij reed. Ook de fietser uit Aalter stond er stil. Toen de trein voorbij was en de slagbomen omhoog gingen, sloeg de bestuurster van de Ford Mondeo echter linksaf in plaats van de sporen te kruisen. Ze merkte de fietser met de speed pedelec niet en er volgde een aanrijding. De fietser raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Er is geen sprake van levensgevaar.