6 West-Vlaamse burgemeesters verzetten zich tegen komst hoogspanningslijn Brugge, Torhout, Zedelgem, Oostkamp, Lichtervelde en Wingene bundelen de krachten Bart Huysentruyt

17 juni 2019

19u35 5 Zedelgem Zes West-Vlaamse burgemeesters kanten zich tegen de komst van de felbesproken hoogspanningslijn Ventilus. Die moet energie van windmolens op zee aan land brengen. Zo’n 22 kilometer bovengrondse lijnen in de zes gemeenten veroorzaken onrust. “We willen meer lijnen onder de grond", zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De Vlaamse regering zette in april het licht op groen voor de start van het project Ventilus, dat duurzame energie van de windparken op zee naar het binnenland wil brengen. Energiebeheerder Elia plant een 380 kilovolt-hoogspanningstraject met een capaciteit van 6 gigawatt. Tussen Oostende, de Stevin-as in Zeebrugge en Avelgem wordt een 82 kilometer lange luchtlijn gepland. De voorbije weken organiseerde Elia infomarkten in diverse West-Vlaamse gemeenten. Het definitieve tracé ligt nog niet vast. 60 kilometer van de bovengrondse hoogspanningslijn zou via een bestaand traject lopen, maar er is ook in 22 kilometer aan nieuwe bovengrondse leidingen voorzien tussen Jabbeke en Izegem. De voorbije weken uitten tal van buurtbewoners, landbouwers en actiecomités in diverse West-Vlaamse gemeenten al hun ongerustheid over dit project. Tegelijkertijd wezen universiteitsprofessoren op het statistisch verband tussen de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en de toename van kinderleukemie.

Akkoord, ons voorstel zal Elia meer geld kosten. Maar wat zal de maatschappelijke kost zijn als we deze hoogspanningslijn over de huizen laten lopen? De gezondheid van de mensen gaat hier voor Dirk De fauw

“Wij zullen een negatief advies geven voor deze plannen”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Hij kwam maandag samen met zijn collega-burgemeesters uit Zedelgem, Torhout, Oostkamp, Wingene en Lichtervelde. “We verzetten ons tegen nieuwe hoogspanningslijnen. Elia kan perfect een ondergronds alternatief, zonder stralingen, realiseren. Dat kost enkel wat meer”, zegt De fauw, die ook pleit voor het gebruik van gelijkstroom in plaats van wisselstroom. “Akkoord, dat zal Elia meer geld kosten, maar wat zal de maatschappelijke kost zijn als we deze hoogspanningslijn over de huizen laten lopen? De gezondheid van de mensen gaat hier voor. Er moet meer onderzoek komen.”

Advocatenkantoor

Dat vindt ook Annick Vermeulen (CD&V-NW), burgemeester van Zedelgem. “Onze inwoners hebben duidelijk hun stem laten horen. Wij zijn vooral bezorgd om de gezondheidsrisico’s. Door de hoogspanningslijn onder de grond te leggen, neem je risico weg. Dit moet verder onderzocht worden. Hoe de communicatie nu verloopt, is geen goed voorbeeld.”

Zedelgem, die het hardst is getroffen door de plannen in de startnota, heeft nu een technisch expert aangesteld om de gemeenten bij te staan. Een advocatenkantoor, gespecialiseerd in omgevingsrecht, is aangesteld.

Nog tot 27 juni kunnen er bezwaren ingediend worden. De zes burgemeesters zijn alvast van plan om een negatief advies te geven. Tot er een aanvaardbaar plan op tafel komt.