19-jarige Frauke Breekelmans (Groen) jongste raadslid ooit in gemeente Bart Huysentruyt

06 november 2019

08u41 0 Zedelgem Laura Lahousse (23) neemt na minder dan een jaar alweer afscheid van de gemeenteraad in Zedelgem. De jonge Frauke Breekelmans (19) volgt haar op. Ze is het jongste raadslid ooit in de gemeente.

Sinds het begin van de nieuwe legislatuur werd Laura Lahousse aangesteld als raadslid voor Groen. Ze was rechtstreeks verkozen en trad zo in de voetsporen van haar vader Ivan. “Ik wil me nu focussen op mijn eerste job als leerkracht en neem ontslag uit de gemeenteraad”, zegt ze. Frauke Breekelmans (19) zal op 28 november de eed afleggen als nieuw raadslid voor Groen. Ze wordt meteen het jongste raadslid ooit in de gemeente. Frauke is geëngageerd in de inclusieve jeugdbeweging van Oranje en studeert verpleegkunde. Ze is ook de jonge voorzitter van Groen Zedelgem: een bewuste keuze van de partij om kansen te geven aan de jeugd en volop te kiezen voor verjonging en vernieuwing.