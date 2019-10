11-jarig meisje gewond naar het ziekenhuis na aanrijding door bestelwagen Siebe De Voogt

25 oktober 2019

09u20 4 Zedelgem In de Snellegemsestraat in Zedelgem is vrijdagmorgen een 11-jarig meisje aangereden door een bestelwagen. Ze werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar zou niet in levensgevaar verkeren.

Het ongeval vond even na 8 uur plaats. Het slachtoffer, dat in de buurt woont, wilde wellicht de straat oversteken en werd daarbij volgens de lokale politie Het Houtsche gegrepen door een bestelwagen Mercedes. De MUG en ambulance snelden ter plaatse en dienden het meisje de eerste zorgen toe. Uiteindelijk werd ze overgebracht naar het ziekenhuis in Brugge. Volgens de eerste berichten zou het slachtoffer niet in levensgevaar verkeren. De Snellegemsestraat werd plaatselijk een tijdlang afgesloten voor het verkeer. De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden.