“Zongerichte” kavels in nieuwe verkaveling Oude Trambedding Bart Huysentruyt

17 oktober 2019

11u49 0 Zedelgem In Aartrijke is de verkoop gestart van het woonproject ‘Oude Trambedding’ tussen de Brugse Heirweg en de Engelstraat. In totaal worden er 21 bouwkavels in een mix van open en halfopen bebouwing op de markt gebracht.

Inwoners van Zedelgem, of mensen die in de gemeente werken, krijgen voorrang. Het woonproject Oude Trambedding bevindt zich vlakbij het dorpscentrum van Aartrijke. Binnen een straal van 500 meter vind je alle noodzakelijke voorzieningen: een basisschool, slager, bakker, winkels en ontspanningsmogelijkheden. De nieuw aangelegde Louis Tallierstraat vormt de toegangspoort tot het kleinschalige woonproject.

Het verkavelingsplan voor de woonzone voorziet zowel sociale als vrije kavels waarbij de grootte varieert van 319 tot 705 vierkante meter. In totaal zijn er negen kavels bestemd voor alleenstaande bebouwing en twaalf kavels voor halfopen bebouwing waarvan zes sociale kavels. Deze laatste worden tegen gunstige voorwaarden aangeboden aan mensen met een bescheiden inkomen. De prijzen starten vanaf 67.600 euro voor een halfopen bebouwing.

Bovendien beschikt het woonproject over uitgesproken troeven. Opmerkelijk is dat de woningen niet willekeurig werden ingeplant op de kavels, maar ontwikkeld volgens het principe van zongericht verkavelen waarbij elk bouwperceel een inplanting van de woning kent die een optimale zonne-oriëntatie oplevert voor de tuin. Voor de kavels met een minder gunstige zonoriëntatie is geopteerd om ruimere kavels te realiseren, zodat de woning optimaal kan ontworpen worden in functie van haar oriëntering.

“We willen ook het concept van aanpasbaar bouwen en levenslang wonen onder de aandacht brengen”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur van WVI. “Op alle bouwloten kunnen nieuwe woonvormen zoals zorg- of kangoeroewoningen gerealiseerd worden. De meest duurzame woning is er een waarin je levenslang kan genieten. Door vooruitziend te bouwen, kan je je woning zo ontwerpen en inrichten dat je er ook op latere leeftijd nog perfect in kan leven zonder zware verbouwingen te doen.”

“De ontwikkeling van het woonproject Oude Trambedding is een antwoord op de hoge woningnood in onze gemeente”, besluit burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-NW). “We willen gezinnen de kans geven om een woning met eigen tuin te kopen voor een betaalbare prijs. Een grote troef van de WVI-bouwkavels is dat kopers nog steeds met een eigen architect en aannemer aan de slag kunnen gaan.” Centraal wordt een nieuwe groenzone voorzien waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten met zitbanken, een schommel en een klimpiramide, alsook een openbare wandel- en fietsdoorsteek naar de Engelstraat, zodat kinderen de school veilig kunnen bereiken.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers, kunnen zich vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via www.wvi.be/nl/aanbod/wonen/inschrijven-op-wachtlijst. Voor meer info kan je contact opnemen met de dienst verkoop via wonen@wvi.be.