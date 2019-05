‘Wit konijn’ Kathleen Verhelst naar de Kamer: “Maar mijn onderneming zal ik niet laten vallen” Bart Huysentruyt

27 mei 2019

17u51 0 Zedelgem Zedelgems onderneemster Kathleen Verhelst van de gelijknamige bouwgroep mag met meer dan 11.000 voorkeursstemmen naar de Kamer. En daar is ze dankbaar voor.

“Ik denk dat ik de partijtop niet heb ontgoocheld met mijn stemmenaantal", zegt ze. “Ik voel me gewaardeerd door de kiezer en ik ga graag naar Brussel om daar de belangen van de ondernemer te gaan verdedigen.” Verhelst heeft recent nog mee het bedrijf overgenomen. Zal ze wel tijd genoeg hebben om haar mandaat te vervullen? “Ik kan mijn zaak niet zomaar loslaten", zegt ze. “Al moet ik straks wel bekijken om een aantal verantwoordelijkheden door te geven. Ik wil toch voeling houden met wat er op de werkvloer gebeurt. Dus ik verlaat het bedrijf niet voor de politiek.” Binnen haar partij Open Vld is vooral de verloren zetel van Francesco Vanderjeugd uit Staden hét gespreksonderwerp. Vanderjeugd zelf verwees voor dat verlies onder meer naar de keuze voor Verhelst als nummer twee op de Kamerlijst. “We voelen ons allemaal slecht omdat Francesco er niet meer bij is”, reageert Kathleen Verhelst. “Dat komt mijns inziens voornamelijk door de opkomst van het Vlaams Belang, waardoor we geen vierde zetel voor Vlaanderen hebben binnen gehaald.”