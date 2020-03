“Wij schrijven écht niet alleen maar boetes uit”: West-Vlaamse politieschool zamelt geld in voor strijd tegen zwerfvuil op stranden Siebe De Voogt

09 maart 2020

18u27 5 Zedelgem Een vijftigtal (hoofd-)inspecteurs van de West-Vlaamse politieschool in Zedelgem heeft 1.500 euro ingezameld voor de Proper Strand Lopers: een organisatie die afval opruimt van de stranden. Samen met kinderen van BuSO-school De Rozenkrans in Oostduinkerke staken de agenten ook zélf de handen uit de mouwen. “We willen tonen dat we niet enkel boetes uitschrijven”, vertelt Sofie Windels.

Het is een traditie geworden in de West-Vlaamse politieschool: jaarlijks zet elke klas een actie op poten om geld in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar werd ietwat afgeweken van het gebruikelijke scenario en sloegen twee klassen met toekomstige inspecteurs en hoofdinspecteurs de handen in elkaar.

“Het idee in onze klas was om iets te organiseren ten voordele van het burgerinitiatief Proper Strand Lopers”, vertelt aspirant-hoofdinspecteur Sofie Windels. “Zij ruimen zwerfvuil van de Belgische stranden en proberen ook de afvalbron te achterhalen. Dat leek ons, als West-Vlamingen, een bijzonder mooi initiatief. In een andere klas zat dan weer iemand die basketballes geeft in BuSO-school De Rozenkrans in Oostduinkerke. Beide combineren leek ons een leuk idee.”

Bokshandschoenen van Delfine Persoon

Vorige maand organiseerden de twee klassen een veiling om geld in te zamelen. Mensen konden tot en met 1 maart bieden op tal van leuke stukken, zoals gesigneerde bokshandschoenen van wereldkampioene Delfine Persoon of gesigneerde wieler- en voetbaltruitjes. Onder meer voetbalclubs Club Brugge, AA Gent en KV Oostende en wielrenners Yves Lampaert, Tim Declercq, Bert Van Lerberghe en Jonas Rickaert stelden shirts ter beschikking. Met succes, want de veiling leverde uiteindelijk zo’n 1.500 euro op. “Het heeft echt onze verwachtingen overtroffen”, zegt Sofie.

Opruimactie

Met de andere aspiranten besloot ze ook zélf de handen uit de mouwen te steken, samen met de leerlingen van De Rozenkrans. “We wilden die gasten mee betrekken in ons project. Samen hebben we zwerfvuil geruimd van het strand nabij hun school. Twee mensen van de Proper Strand Lopers kwamen bovendien wat duiding geven bij onze vondsten. Het was onze bedoeling om die kinderen bewust te maken van de problemen rond zwerfvuil. We wilden dat ze iets zouden bijleren en dat is volgens mij wel gelukt.”

Na de opruimactie trakteerden de agenten van de politieschool de leerlingen nog op zelfgemaakte pannenkoeken en chocomelk. “We wilden de politie ook eens in een ander daglicht stellen. De mensen vergeten vaak dat wij ook sociaal geëngageerd zijn en niet alleen maar boetes uitschrijven. We hebben echt ook een menselijke kant”, lacht Sofie.