“We kwamen hier wonen voor de rust, maar krijgen nu hoogspanning boven ons dak” Meer dan 100 inwoners van Zedelgem bezorgd om aanleg hoogspanningslijn Elia Bart Huysentruyt

23 mei 2019

19u58 42 Zedelgem Ruim honderd inwoners van Zedelgem hebben donderdagavond stil protest gehouden aan hun gemeentehuis. Ze zijn bezorgd over de komst van een ‘energiesnelweg’ van Elia in de gemeente. “Wij zijn hier komen wonen voor de rust, maar krijgen straks gevaarlijke hoogspanning boven ons dak”, zegt Kris Debacker.

Elia stelde het project begin vorige maand voor en hoopt de nieuwe lijn van 380 kilovolt tegen 2026 klaar te hebben. De nieuwe hoogspanningslijn moet de opgewekte elektriciteit van op zee aan land brengen en volgt grotendeels de E403. In Zedelgem zou de lijn evenwel ingekleurd staan vanaf het Vloethemveld tot aan de aansluiting in Zuidwege. “Pal boven heel veel huizen, waar al een hoogspanningslijn loopt", zegt Urbain Ureel, die in de Faliestraat woont. Veel van zijn buren zijn ongerust, zegt hij. “De spanning zou hier tot drie keer zo groot worden. Ze spreken van 380.000 volt en een maximum van 6 gigawatt. Dat is het equivalent van zes kerncentrales. De stralingen in de omgeving van zo'n hoogspanningslijn zijn enorm. Wij vrezen voor onze gezondheid.”

‘Mogelijk kankerverwekkend’

De precieze effecten van de magnetische velden van een 380 kilovoltlijn zijn nog niet gekend. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het de gezondheid schaadt, maar het is ook niet uitgesloten. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek categoriseert elektromagnetische velden als ‘mogelijk kankerverwekkend’. Onderzoek wijst op een verhoogd risico op leukemie bij kinderen die opgroeien in de omgeving van een hoogspanningskabel, maar het is niet bewezen dat het een ook met het ander te maken heeft.

“Wij hoeven geen proefkonijnen te zijn”, vult Kris Debacker uit de Clabouterie aan. “Mijn echtgenote en ik zijn hier dertien jaar geleden komen wonen. We verhuisden van Jabbeke naar Zedelgem, omdat we hier meer rust vonden. En nu krijgen we dit nieuws te horen...” Een beetje verderop staat de kleine Nimke Samaey (4) met een spandoek in de lucht: ‘Mijn toekomst: gezondheid’. “We willen deze hoogspanningslijn niet boven ons hoofd”, zucht haar papa.

Petitie

Na het stil protest gaven de actievoerders een petitie af aan burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw). Er staan 359 handtekeningen op. De gemeente Zedelgem sprak zich nog niet voor of tegen het project uit. Ze bekijkt eerst het dossier. “Als onze actie hier niets uithaalt, dan moeten we wel verder gaan", zegt Urbain Ureel. “We hebben nog tijd tot eind volgende maand om onze bezwaren kenbaar te maken. Volgende week is er in Zedelgem nog een infovergadering. Mijn verwachting is dat dit dossier nog jaren kan aanslepen. Er is gewoon geen draagvlak.”