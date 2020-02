“Stenen woestijn” Halfuurdreef weer open voor het verkeer Bart Huysentruyt

16 februari 2020

17u58 1 Zedelgem In Veldegem is de drukke Halfuurdreef tussen het dorpscentrum en de Ruddervoordestraat weer open voor alle verkeer. De straat is heraangelegd.

De opening gebeurde met een fanfare. De straat was dringend aan vernieuwing toe, want er rijdt veel verkeer. Daarbij moesten 143 bomen gerooid worden. Er kwamen er minder in de plaats en dat is vooral voor oppositiepartij Groen een doorn in het oog. “Vroeger was de dreef kenmerkend voor het dorpskarakter van Veldegem. Nu is het een stenen woestijn”, zegt Tim Goaert. “We maken ons dan ook zorgen over de geplande wegenwerken in de dorspkom van Loppem. Dit belooft een kaalslag te worden. De aanleg van het compensatiebos in Vloethemveld is wat ons betreft geen vrijgeleide om te kappen wat er te kappen valt.”