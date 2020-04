Eerste Covid-19-besmettingen in rusthuis Klaverveld: “Verrast door positieve testen” Bart Huysentruyt

23 april 2020

12u32 0 Zedelgem Woonzorgcentrum Klaverveld in Zedelgem is voor het eerst geconfronteerd met Covid-19. Eén van de bewoners met lichte symptomen is positief bevonden. De bewoner ligt in het ziekenhuis. Ook 8 andere bewoners zijn al positief bevonden.

“Niemand van die mensen vertoonde symptomen”, zegt directeur Kurt Ryheul. “We zijn dus danig verrast. Alle bewoners van de betrokken leefgroep verblijven nu op de kamer. We gaan nu nog meer mensen testen.” Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid werd woonzorgcentrum Klaverveld opgenomen in de volgende testfase. Dit betekent concreet dat alle 129 medewerkers volgende week getest worden. Daarnaast worden de nodige stappen gezet om ook de resterende 115 bewoners zo snel mogelijk te testen. “De bewoners worden met verhoogde waakzaamheid opgevolgd, maar verkeren allemaal in goede conditie waardoor we contact met de familie, via videogesprekken op tablet of computer, blijven stimuleren”, zegt Ryheul.