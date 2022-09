Ze voelen er zich als een vis in het water en leveren mooie beelden op: zeehonden duiken steeds meer op in onze steden

Tielt Doorsteek tussen Ter Booye en Hazelaar­kou­ter wordt publiek domein

Het Tieltse stadsbestuur wil de huidige niet-officiële doorsteek die Ter ooye en de Hazelaarkouter met elkaar verbindt, omzetten van privaat in publiek domein. De grond is momenteel in privé handen. Maar door de verwerving van twee percelen kan de bestaande situatie bevestigd worden en kan er vanuit Ter Booye, ter hoogte van huisnummer 9, een officiële voetgangers- en fietsersdoorsteek gerealiseerd worden naar de Hazelaarkouter. De grondaankoop wordt volgende week nog voorgelegd aan de gemeenteraad.

