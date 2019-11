Zaventemnaar riskeert 101 maanden cel voor 5 misdrijven WHW

27 november 2019

21u47 1 Een Zaventemse veertiger die verdacht wordt van verschillende diefstallen, vernielingen in een appartement en een gewapende overval riskeert maar liefst 101 maanden cel. “U doet gewoon wat u wil, dat zien we duidelijk bij de diefstallen”, aldus het parket. De man gaf zijn aandeel in die diefstallen toe maar betwistte dat hij betrokken was bij de overval of de vernielingen had gepleegd.

Bij maar liefst vijf dossiers stond de naam David V. op de rol. V., was in 2015 nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden maar veel leerde hij hier niet uit. Volgens het parket zou hij tussen juli 2017 en mei 2018 verschillende nieuwe feiten gepleegd hebben.

Zo mocht hij in juli 2017 een Peugeot lenen van een vriend maar gaf hij de sleutels van die wagen niet terug. De volgende dag was het voertuig plots verdwenen. Een dag later was de nummerplaat al geschrapt, nog een dag later stond het al te koop op een tweedehandssite en uiteindelijk werd het teruggevonden bij de autokeuring in Bergen. Een autohandelaar uit Waterloo had de wagen ter goedere trouw gekocht en wees V. aan als de verkoper. Vordering van het parket? Twee jaar cel.

Op 8 maart 2018 zou David V. dan met een tweede man ingebroken hebben bij een café in de Stationsstraat in Zaventem, waar het duo er vandoor ging met 15 flessen sterke drank. V. werd daarbij herkenbaar gefilmd door de bewakingscamera’s. “Geen speld tussen te krijgen", aldus het parket, dat 18 maanden cel vorderde.

In dezelfde periode werd hij ook uit zijn huurappartement gezet, waarna hij de sloten van alle flats in het gebouw vol lijm zou gespoten hebben en een waterbuis zou vernield hebben. “Geen futiliteiten”, aldus de rechter.Het parket vorderde 5 maanden cel.

Ook in de winkel kon hij zich niet bedwingen. Tussen november 2017 en mei 2018 zou de man ook voor 860 euro aan vuilniszakken en een pakje sigaretten gestolen hebben uit de lokale Colruyt en Carrefour. Hierbij kreeg hij soms de medewerking van zijn toenmalige vriendin. Ook hier wordt 18 maanden cel gevorderd.

Last but not least zou hij op 19 maart 2018 betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op een café aan de Vilvoordelaan in Zaventem. “Twee gemaskerde en gewapende daders bedreigden daarbij de uitbaatster en eisten de inhoud van de kluis”, aldus het parket. “Ze gingen er vandoor in een zilverkleurige Mercedes. Getuigen zagen V. op wacht staan voor het café, hij is ook te zien op de bewakingscamera’s en zou achter het stuur van de Mercedes gezeten hebben.” Hiervoor vorderde het parket een gevangenisstraf van 3 jaar.

Als de rechter alles bewezen verklaart kan de man dus voor101 maanden de cel in vliegen.

V. bekende de winkeldiefstallen en de inbraak in het café. Hij gaf ook toe dat hij de Peugeot verkocht had, al was hij zelf naar eigen zeggen niet verantwoordelijk voor de diefstal. De vernielingen in het appartement ontkende hij, net als de gewapende overval. “Mijn cliënt is daar inderdaad geweest, maar enkel omdat hij vermoedde dat zijn schoonbroer een buitenechtelijke verhouding had met die uitbaatster”, pleitte V.’s advocate. “Bovendien vond de overval om 04.30 uur ‘s nachts plaats en blijkt uit het telefonie-onderzoek dat mijn cliënt om 04.41 uur in Koekelberg was.”

Uitspraak op 18 december.