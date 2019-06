Zwemmer van verdrinkingsdood gered in zwembad Zaventem Robby Dierickx

16 juni 2019

15u08 0

In het gemeentelijk zwembad De Motte in Zaventem is vanmiddag een zwemmer van de verdrinkingsdood gered. Dat bevestigt de lokale politie. Een ziekenwagen en MUG waren snel ter plaatse. De zwemmer was kort na de interventie alweer bij bewustzijn. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend.