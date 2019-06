Zwemmer haalt onwel geworden vrouw uit water De Motte: “Een held? Ik deed wat ik moest doen” Slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar, maar werd wel afgevoerd naar ziekenhuis Robby Dierickx

16 juni 2019

15u08 14 Zaventem In het gemeentelijk zwembad De Motte in Zaventem is zondagmiddag een vrouw van de verdrinkingsdood gered. Het was zwemmer Fernando Navarro (50) die zag hoe de onwel geworden vrouw naar de bodem zakte en haar samen met een redder uit het water haalde. Het slachtoffer was relatief snel bij bewustzijn. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar.

Enkele tientallen mensen waren zondagmiddag omstreeks 14 uur in gemeentelijk zwembad De Motte in Zaventem toen er plots paniek uitbrak in het grote bad. In het diepste gedeelte zag zwemmer Fernando Navarro immers plots hoe een vrouw roerloos in het water lag en naar de bodem zonk. “Ik wist meteen dat het niet oké was”, vertelt de Belgische Spanjaard uit Zaventem na afloop. “Onmiddellijk dook ik naar het diepe en haalde ik de vrouw naar boven. Net op dat moment wandelde een redder voorbij en hij kon me helpen om de zwemster aan de rand van het zwembad te leggen.”

Daarop startten de redders meteen met de beademing. “Het ging niet om een echte reanimatie”, verduidelijkt directeur van De Motte Pieter Vereecken. “De vrouw was gewoon onwel geworden, maar was (nog) niet aan het verdrinken.” Terwijl de redders zich over de vrouw ontfermden, werden ook de hulpdiensten verwittigd en begon het zwembadpersoneel met de evacuatie van De Motte. “Die is vlot verlopen”, klonk het bij het personeel. “In een sneltempo was het zwembad leeg, zodat de hulpdiensten en de redders zich konden concentreren op de beademing van het slachtoffer.”

Uiteindelijk kwam de vrouw opnieuw bij bewustzijn. Haar dochter werd door één van de personeelsleden opgevangen. Het meisje van ongeveer acht jaar oud stelde het al bij al goed. Haar mama werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerde nooit in levensgevaar.

Na het voorval werd beslist om het zwembad voor de rest van de namiddag te sluiten. Sportschepen Piet Ockerman (Open Vld) is tevreden dat de redders voortreffelijk werk leverden. “Dinsdag volgt nog een evaluatie om na te gaan of alles perfect verlopen is. Daarnaast ga ik bekijken hoe we Fernando Navarro, een trouwe klant in het zwembad van Zaventem, kunnen bedanken. Mede dankzij hem heeft de vrouw dit voorval overleefd.”

“Ik besef dat het fataal had kunnen aflopen als ik haar niet op tijd gezien had”, aldus nog Fernando Navarro. “Of ik nu een held ben? Ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen. Ik ben heel tevreden dat de vrouw dit nog zal kunnen navertellen. Nu ga ik thuis even tot rust komen, want zo’n voorval doet wat met een mens.”

Maandag heropent zwembad De Motte opnieuw haar deuren.