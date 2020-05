Zwembad dicht door coronavirus? Dan voert gemeente renovatiewerken versneld uit Robby Dierickx

27 mei 2020

09u18 0 Zaventem Nu gemeentelijke zwembad De Motte in Zaventem al ruim twee maanden dicht is door het coronavirus is de gemeente gestart met de broodnodige renovatiewerken. Die werkzaamheden stonden voor later deze legislatuur gepland, maar worden nu versneld uitgevoerd.

Pas op maandag 14 september zullen zwemmers zich opnieuw in De Motte in Zaventem kunnen uitleven. Al zeker tot 13 september blijft het zwembad dicht voor renovatiewerken. “In principe zouden we het zwembad begin juli kunnen heropenen, maar we zouden door de coronamaatregelen slechts dertig zwemmers mogen ontvangen”, zegt sportschepen Piet Ockerman (Open Vld). “Aangezien er al langer renovatiewerken gepland stonden, hebben we beslist om te profiteren van de huidige omstandigheden en die werken nu versneld uit te voeren.”

Dakkoepels

Een eerste deel van de werkzaamheden werd reeds afgerond. Zo kwam er op vraag van schepen van Toegankelijkheid Dirk Philips (Open Vld) een invalidenlift in het zwembad, werd het bad opnieuw gevoegd en kreeg het chemielokaal een opknapbeurt. “De komende weken worden de dakkoepels vervangen aangezien er waterinsijpeling was, zijn ook enkele ramen aan vervanging toe, komt er een nieuwe whirlpool, net als een nieuwe toren met emmers in het kinderbad en wordt de stookplaats onder handen genomen”, aldus nog Ockerman. “Daarnaast worden de uitbatings- en de milieuvergunningen vernieuwd. Door die renovatiewerken nu uit te voeren, voorkomen we dat het zwembad de komende jaren opnieuw voor langere tijd dicht moet.”

Alle clubs werden op de hoogte gebracht van de langere sluiting.