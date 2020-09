Zwembad De Motte opent maandag voor het eerst de deuren sinds corona-uitbraak Robby Dierickx

10 september 2020

11u36 6 Zaventem Dag op dag zes maanden nadat De Motte de deuren sloot als gevolg van de coronacrisis kan er maandag opnieuw gezwommen worden in het gemeentelijk zwembad van Zaventem. Door de verplichte sluiting koos de gemeente ervoor om geplande herstellingswerken vervroegd uit te voeren, waardoor het bad langer dicht bleef. Zwemmers moeten wel rekening houden met coronaregels.

Op zaterdag 14 maart moest De Motte, net als alle andere zwembaden, verplicht de deuren sluiten als gevolg van de lockdown. Op 1 juli mocht er opnieuw gezwommen worden, maar in Zaventem bleven de deuren dicht. “We hebben immers geprofiteerd van de coronasluiting om noodzakelijke herstellingswerken vervroegd uit te voeren”, zegt sportschepen Piet Ockerman (Open Vld). “Daarom was het niet mogelijk om het zwembad aan het begin van de zomer te heropenen.”

De voorbije maanden werd het chemisch lokaal vernieuwd, werd de stookplaats gerenoveerd, kwam er een antislipvloer, werd het brugje tussen het grote en het kleine bad afgebroken, kwamen er invalidenliften aan de ingang van het gebouw en in het grote bad, werden de inzetvoegen opnieuw gevoegd en kwamen er nieuwe startblokken.

35 zwemmers

“Met de heropening gaan uiteraard heel wat coronaregels gepaard”, aldus nog Ockerman. “Zo is reserveren op voorhand verplicht, aangezien er in het grote bad slechts dertig zwemmer toegelaten zijn en in het kleine bad vijf. Er wordt in verschillende blokken gewerkt, zodat de vrije zwemmers, de scholen en de zwemclubs van mekaar gescheiden blijven.”

Reserveren om te zwemmen in De Motte kan via hier.