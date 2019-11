Zwaartepunt van Rode Neuzen Dag ligt volgende week vrijdag in Zavo Vlaamse regering en ochtendshow Qmusic zakken naar Zaventemse school af Robby Dierickx

22 november 2019

14u34 1 Zaventem Hoog bezoek volgende week vrijdag in de ASO-campus Ster van het Zavo in Zaventem. In het kader van de Rode Neuzen Dag wordt de ochtendshow van Qmusic in de school georganiseerd én zakt ook de Vlaamse regering naar het Zavo af. De ministers zullen er onder meer les geven in verschillende klassen.

Het was vrijdagochtend tijdens de ochtendshow op Qmusic, die voor de gelegenheid door Koen Wauters en Jonas Van Geel gepresenteerd werd, dat het Zavo te horen kreeg dat de school volgende week vrijdag de Vlaamse ministers én Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Inge De Vogelaere met hun ochtendshow over de vloer zal krijgen. Het hele gezelschap zakt naar ASO-campus Ster in de Sterrebeekstraat, waar 350 leerlingen zitten, af. “Dit hadden we niet verwacht”, zegt Inge De Petter, directrice van campus Ster. “We hebben nog een week de tijd om alles voor te bereiden. Spannend (lacht).”

Concreet wordt de ochtendshow van Qmusic tussen 6 en 9 uur van in de school uitgezonden. Rond 8 uur worden de ministers van de Vlaamse regering verwelkomd. Zij zullen vervolgens ‘les geven’ in verschillende klassen, waarna ze ook een ministerraad in de school zullen houden. “Nadien hebben we zelf nog wat workshops met onder meer het CAW en het JAC op poten gezet”, geeft de directrice nog mee. “Voor ons is het uiteraard een hele eer om dit allemaal te mogen organiseren.”