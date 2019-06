Zuiver Zaventems zet Kerkplein op stelten: “Afzeggen van onze hoofdact netjes kunnen opvangen” JCV

23 juni 2019

14u35 1 Zaventem Festival Zuiver Zaventems kon zaterdag een geslaagde achtste editie neerzetten op het Kerkplein van Zaventem, ondanks het wegvallen van de hoofdact een week voor het festival. Coverband Silicon Carne mocht daardoor de honneurs waarnemen. “Hiervoor komt iedereen nog eens buiten.”

De organisatie van de editie van dit jaar verliep niet zonder kopzorgen. De zanger van Topact Mr. Nice won immers de talentenjacht All Together Now op de Nederlandse zender RTL. Daarom zocht de groep afgelopen weekend andere optredens op. “Blijkbaar zijn ze te snel naar de top geschoten”, zegt Orso Vermeulen van Zuiver Zaventems. “En dankzij de kleine lettertjes in het contract kunnen ze dan voor andere optredens kiezen. Wat te begrijpen valt.”

Mutox

Dankzij het wegvallen van Mr. Nice mocht Silicon Carne uit Elewijt het festival afsluiten. “Zij zijn ook een hele goede groep. Al bij al hebben we de annulering netjes kunnen opvangen”, zegt Vermeulen. “We hebben ook Green Onions snel kunnen boeken, een groep die we kenden van de Gentse Feesten. Zij spelen covers uit de jaren ’60, ’70 en ’80 en dat valt natuurlijk ook in de smaak.” Naast Green Onions en Silicon Carne maakten ook Louie Louie, Mutox en Ferretales het mooie weer. Het Scherpenheuvelse Mutox bestaat onder meer uit zangeres Laura Van den Bruel die ons land in 2012 op het Eurovisiesongfestival verdedigde onder de naam Iris met het nummer ‘Would You’.

Dankzij het mooie weer zakte dit jaar weer heel wat volk af naar het Kerkplein. De organisatie telde tussen de 1.500 en de 2.000 liefhebbers, met de hulp van het mooie weer. Het evenement viel op het Kerkplein in ieder geval in de smaak. “Dit is de ideale mix voor jong en oud”, zegt bezoeker Evi Raes. “Bovendien brengt dit soort evenementen het dorp samen. Daar komt iedereen voor buiten.”

Elektrische motortocht

Primeur voor deze editie was dat er voor de liefhebbers ook drie motortochten werden opgezet. “Daarvoor hebben we samengewerkt met de vereniging Motsiklet”, zegt Vermeulen. “Dat was een aardig succes, er zijn in totaal 150 deelnemers op afgekomen.”

Uniek was dat er ook een tocht voorzien was voor elektrische motoren. Die kregen een rit van een ruime honderd kilometer naar Hoegaarden voor de kiezen. De ‘klassieke’ motoren konden kiezen uit een rit van 218 kilometer en eentje van 254 kilometer die hen naar Durbuy bracht.

Net als de voorgaande edities ging een deel van de opbrengst dit jaar naar enkele organisaties uit gemeente.