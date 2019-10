Zoon van Michel Preud’homme organiseert voetbaltornooi met oud-voetballers: opbrengst gaat naar goed doel Robby Dierickx en Frank Dekeyser

09 oktober 2019

15u51 0 Zaventem Nu zaterdag zakken enkele oud-voetballers, waaronder Tomasz Radzinski en Karel Geeraerts, naar het voetbalveld van KVW Zaventem af om het op te nemen tegen de winnaars van een voetbaltornooi dat door de luchthaven georganiseerd wordt. Drijvende kracht achter het tornooi is de zoon van Michel Preud’homme, die bij Brussels Airport werkt. De opbrengst gaat naar Télévie.

“Met Brussels Airport organiseren we meermaals per jaar activiteiten om geld in te zamelen voor goede doelen”, vertelt Guilian Preud’homme, die mee instaat voor de planning van de infrastructuurwerken op lange termijn op Brussels Airport. “Het eerste halfjaar ging de opbrengst naar Kom op tegen Kanker, nu is Télévie aan de beurt. We hebben ervoor gekozen om een voetbaltornooi voor werknemers van de luchthaven te organiseren. Veertien ploegen schreven zich in en nemen het zaterdag op het voetbalveld van KVW Zaventem in de Quinkenstraat tegen mekaar op.”

Galamatch

De ploeg die het tornooi wint, mag om 18 uur een galamatch tegen een selectie van oud-voetballers spelen. Tekenen present: Tomasz Radzinski, Karel Geeraerts, Imke Courtois, Mbaye Leye, Jan Van Steenberghe en voetbalcommentator Filip Joos. “Dat team zal getraind worden door mijn vader Michel”, aldus nog Guilian Preud’homme. “Het is de eerste keer dat we dit evenement organiseren, maar we zijn nu al aan het bekijken hoe we dit volgend jaar nog wat grootser kunnen aanpakken (lacht). We hopen uiteraard dat er zaterdag heel wat mensen naar Zaventem zullen afzakken, zodat we een groot bedrag aan Télévie kunnen overhandigen.”