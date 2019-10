Zonnedallaan donderdag zonder water door werken RDK

15 oktober 2019

Bewoners van de Zonnedallaan in Zaventem zullen het nu donderdag tussen 10 en 15 uur zonder water moeten stellen. Watermaatschappij Farys plant immers werken in de omgeving, waardoor het watergebruik er niet mogelijk is. De watermaatschappij roept bewoners op om tijdens die onderbreking alle kranen dicht te laten en toestellen die water verbruiken zoals wasmachines en vaatwassers uit te schakelen. Farys bracht de brandweer op de hoogte van de tijdelijke wateronderbreking.