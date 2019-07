Zondag vierde gratis picknick vlakbij vliegtuigen RDK

22 juli 2019

De vzw #KeepBRUAir organiseert nu zondag 28 juli de vierde editie van haar gratis Runway Family Picknick. Aan het spottersplatform 01/19 in Nossegem verzamelen luchthavenmedewerkers, vliegtuigspotters en families om samen te picknicken. Iedereen brengt zijn eigen eten mee. Het startschot wordt om 11.30 uur gegeven. Tussen 12.30 en 15 uur is er de Mini Luchtvaart Kermis met allerlei activiteiten zoals grime, een leuke luchtvaartquiz, een kegelspel en een sjoelbak. Dankzij de steun van verschillende luchtvaartmaatschappijen krijgen de kinderen tal van geschenkjes. Tussen 13 en 14 uur deelt de vzw #KeepBRUAir in totaal 250 bolletjes ijs uit. Aangezien de picknick aan één van de spottersplatformen georganiseerd wordt, zullen de aanwezigen de activiteiten op Brussels Airport van dichtbij kunnen beleven.