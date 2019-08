Zondag 20ste editie rommelmarkt in centrum RDK

13 augustus 2019

08u53 0

Op zondag 18 augustus vindt in het centrum van Nossegem de twintigste editie van de rommelmarkt plaats. De kraampjes worden opgesteld in de Namenstraat, de Pachthofstraat, de Sint-Lambertusstraat, de Vanopstalstraat en de Felix Goossensstraat in de deelgemeente van Zaventem. Een standplaats van 5 meter kost 2,50 euro. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Reserveren kan via rommelmarktnossegem@hotmail.com. De organisatie voorziet ook muzikale en kinderanimatie. Er is tot slot een terras met eetgelegenheid. De rommelmarkt begint om 7 uur.