Zomer 2020 belooft luid te worden voor inwoners Oostrand: pak meer vliegtuigen door werken start- en landingsbaan Brussels Airport voert zes weken lang grondige renovatiewerken uit aan 25R/07L Robby Dierickx

10 september 2019

15u22 5 Zaventem De bewoners van Sterrebeek, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Tervuren plannen hun vakantie voor de zomer van volgend jaar het best tussen 13 juli en 23 augustus. In die periode voert Brussels Airport immers grondige renovatiewerken aan start- en landingsbaan 25R/07L uit, waardoor de Oostrand een pak meer vliegtuigen zal moeten dulden.

Vier jaar geleden renoveerde de luchthaven van Zaventem start- en landingsbaan 25L/07R en een jaar later was baan 01/19 aan de beurt. Komende zomer staan de grondige renovatiewerken aan start- en landingsbaan 25R/07L op de planning. De langste van de drie banen werd in 1996 voor het laatst grondig gerenoveerd en moet nu over een afstand van 3,3 kilometer een nieuwe opfrisbeurt krijgen om het veilig landen en opstijgen van vliegtuigen te kunnen garanderen en om de levensduur van de baan met minstens vijftien jaar te verlengen. Er komt onder meer een nieuwe asfaltlaag en het bebakeningssysteem van de baan zal vervangen worden. De werken starten op 13 juli en duren tot 23 augustus. In die periode wordt de baan volledig afgesloten. Om de sluiting en de impact van de werken in tijd te beperken, wordt er 24 uur per dag en zeven dagen op zeven gewerkt.

Oostrand de dupe

Aangezien start- en landingsbaan 25R/07L zes weken dicht zal zijn, moet het baangebruik in die periode gewijzigd worden. Daarbij wordt naar verschillende parameters, zoals het weer, de beschikbaarheid van de banen en taxiwegen, en de verkeersintensiteit, gekeken. Als aan alle parameters voldaan worden, zal baan 19 meestal gebruikt worden voor vertrekken en landen. Dat betekent dat de inwoners van de Oostrand – Sterrebeek, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Tervuren – voor een luide zomer staan.

Bij actiecomité Sterrebeek 2000 verwachten ze een lastige zomer. “We zullen onze leden informeren over deze werken, zodat ze hun vakantie er eventueel naar kunnen plannen”, zegt voorzitter Luc Caluwaerts. “Maar dit is iets waarmee we zullen moeten leven, want we nemen aan dat de werken aan de 25R/07L nodig zijn. Het zal in die zes weken ook meteen duidelijk worden met wat me te maken zullen krijgen indien de uitbreidingsplannen van de luchthaven uitgevoerd zullen worden. Als start- en landingsbaan 25L/07R verlengd wordt in de richting van Erps-Kwerps, zullen we in de Oostrand namelijk tot 120 vliegtuigen per dag boven onze hoofden krijgen.”

Voorbereidende werken

Voorafgaand aan de werken staan ook nog vijf dagen van voorbereidingswerkzaamheden aan de kruising van baan 25R met baan 19 gepland. Daardoor zullen van 8 juli tot de ochtend van 13 juli tussen 18 uur en 10 uur geen landingen mogelijk zijn op banen 25R en 19. Op banen 07L en 01 is de beschikbare landingsafstand verkort. Vertrekken zullen niet mogelijk zijn op 07L en 01, terwijl de beschikbare vertrekafstand op banen 25R en 19 verkort zal zijn. Indien de parameters het toelaten, wordt het baangebruik in normale omstandigheden gerespecteerd voor vertrekken en vinden landingen plaats op baan 25L, boven Erps-Kwerps.