Zogezegde medewerkers van de AD Delhaize in Sterrebeek proberen klanten te bestelen Margo Koekoekx Robby Dierickx

11 oktober 2020

11u00 0 Zaventem Gisteren moest de politie richting Delhaize Sterrebeek trekken. Iemand probeerde daar voor de winkel bankgegevens te ontfutselen bij klanten. “Had jij hert ook voor? Neem dan contact op met de politie.”

De AD Delhaize in Sterrebeek waarschuwt haar klanten voor malafide praktijken net buiten de winkel. Zaterdag probeerde iemand bankgegevens te ontfutselen van consumenten die de winkel verlieten. “Mijn zus was hier op dat moment. Ik ben niet helemaal op de hoogte van hoe het afliep maar de politie is op de hoogte”, vertelt mede-uitbaatster Cathy.

Tactiek

Iemand geeft zich uit voor winkelmedewerker en zegt de klant dat die teveel betaalde. Vervolgens vragen ze om de bankgegevens om een bedrag terug te storten. “Voor zover ik weet ging het om één geval”, klinkt het. Of de dief slaagde in zijn opzet kon niet bevestigd noch ontkracht worden. Om het zekere voor het onzekere te nemen plaatste Delhaize Sterrebeek de boodschap op hun Facebookpagina.