Zoektocht naar tijdelijke afhandelaar op Zaventem verloopt stroef: “Swissport Cargo geen kandidaat” Robby Dierickx

11 juni 2020

09u13 1 Zaventem Nu Swissport failliet is, moet Brussels Airport tegen maandag op zoek naar een tijdelijke afhandelaar voor de bagage aangezien de luchthavencapaciteiten opnieuw opstarten. Swissport Cargo, de entiteit die niet betrokken is bij het faillissement, neemt de grondafhandeling niet over. Dat laat het bedrijf donderdagochtend weten.

“Swissport Cargo Services Belgium heeft geen toestemming om passagiersvluchten af te handelen en zal ook geen enkele licentie aanvragen, noch tijdelijk noch permanent, om de activiteiten over te nemen van de failliete entiteiten Swissport Belgium NV en Swissport Belgium Cleaning NV”, luidt het in een persbericht. “Swissport in België focust zich momenteel op het ondersteunen van de curatoren bij het beheer van het faillissement, alsook op het verderzetten van de dienstverlening aan vrachtklanten via haar entiteit Swissport Cargo Services Belgium NV.”

Luchthavenuitbater Brussels Airport Company laat weten dat er momenteel nog geen licentie aan een tijdelijke afhandelaar gegeven werd. “Maar we beseffen dat de tijd begint te dringen aangezien de luchthaven maandag heropstart”, zegt woordvoerster Nathalie Pierard. “Er lopen momenteel nog gesprekken met enkele kandidaten, dus we hopen voor maandag een oplossing te vinden.”

Zes maanden

De luchthaven is verplicht om twee afhandelaars te tellen. Door het faillissement van Swissport blijft vandaag alleen Aviapartner over. “We moeten nu een procedure opstellen om een nieuwe permanente afhandelaar te vinden, maar die neemt zeker zes maanden in beslag”, aldus nog Pierard. “Daarom zoeken we in afwachting daarvan een tijdelijke afhandelaar, zodat we onze activiteiten vanaf maandag probleemloos kunnen hervatten.”

Sommige luchtvaartmaatschappijen kunnen er ook zelf voor kiezen om hun vluchten af te handelen. Dat is onder meer het geval bij Brussels Airlines, dat zelf een licentie voor de afhandeling heeft. Of de luchtvaartmaatschappij dat effectief zal doen, is nog niet geweten.