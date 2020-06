Zoektocht naar opvolger voor Swissport: Brussels Airport polst bij tiental afhandelingsbedrijven Robby Dierickx

12 juni 2020

17u17 6 Zaventem De luchthaven van Zaventem heeft de voorbije dagen gesprekken gehad met een tiental afhandelingsbedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn om zeer snel te starten met de afhandeling van passagiersvluchten nu Swissport failliet verklaard werd. Brussels Airport maakt zich sterk dat de heropstart van maandag niet in het gedrang komt.

Woensdag maakten de curatoren bekend dat er geen overnemer gevonden werd voor Swissport, waardoor 1.469 werknemers hun job verliezen. Door het faillissement was Brussels Airport verplicht om de licentie van Swissport voor de afhandeling van passagiersvluchten in te trekken. Om op korte termijn een tijdelijke licentie te kunnen uitschrijven, is de luchthaven al enkele dagen in gesprek met een tiental afhandelingsbedrijven die de gedeeltelijke of de volledige activiteiten van Swissport kunnen overnemen. In de loop van volgende week moeten ze een finaal bod indienen. Na een selectie zal het gekozen bedrijf een tijdelijke licentie krijgen en kan ze haar diensten aanbieden aan de luchtvaartmaatschappijen die actief zijn op Brussels Airport.

70 vluchten

“In afwachting daarvan komt de heropstart van de luchthaven niet in het gedrang”, zegt Nathalie Pierard, woordvoerster van Brussels Airport. “Sommige luchtvaartmaatschappijen nemen de afhandeling van hun vluchten voor hun eigen rekening, andere vonden een tijdelijke overeenkomst met Aviapartner. In totaal gaat het om zeventig vluchten, heen en terug samen.”

Daarnaast start de luchthaven ook een nieuwe selectieprocedure voor het toekennen van een nieuwe, langdurige licentie voor de afhandeling ter vervanging van Swissport aangezien Brussels Airport verplicht twee afhandelaars voor passagiersvluchten moet tellen.

Tot slot zat de directie van de luchthaven vrijdagmiddag samen met de sociale partners van Swissport om hen te verzekeren van haar actieve steun bij het zoeken naar oplossingen voor de ontslagen werknemers.