Zo ziet uw vakantie er komende zomer uit: met mondmasker op vliegtuig en lagere bezetting in hotels

Zaventem

Een temperatuurmeting aan de ingang van de vertrekhal, met een mondmasker op het vliegtuig en een lagere bezetting in de hotels: zo ziet uw vakantie er in de zomer uit. Vanaf 15 juni ‘heropent’ Brussels Airport haar deuren voor niet-essentiële vluchten, al zal het aanbod in de eerste weken nog beperkt zijn. “We verwachten dat we pas binnen drie jaar opnieuw op volle capaciteit zullen draaien”, klinkt het.