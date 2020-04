Zevenkoppige dievenbende berooft toeristen: celstraffen tot 3 jaar Wouter Hertogs

21 april 2020

12u10 0 Zaventem Zeven mannen die deel zouden hebben uitgemaakt van een bende gauwdieven zijn veroordeeld tot celstraffen van 1 tot 3 jaar. Ze beroofden op de treinen tussen de verschillende Brusselse stations en de luchthaven Brussels Airport tientallen toeristen.

De bendeleden werkten steevast in duo’s. Een van hen zocht op de trein mogelijke slachtoffers en verwittigde vervolgens zijn kompaan. Terwijl een van beiden dan de slachtoffers afleidde met een vraag, of door drank of iets anders op hen te morsen, ging de tweede er vandoor met hun bagage. Op die manier maakten ze tientallen slachtoffers, vooral toeristen.

De bende werd opgerold toen de politie op 18 september 2019 twee mannen controleerde in een gehuurde wagen. In die wagen lag een plastic tas met 12.000 euro cash en in de portefeuille van een van beide mannen vond de politie verschillende stortings- en afhaalbewijzen van grote sommen geld. Bij een huiszoeking bij de verdachten troffen de agenten vervolgens een resem lege reiskoffers aan met buitenlandse naamplaatjes. Op de gsm van een van de verdachten stonden ook een groot aantal foto’s van horloges, vermoedelijk gestolen uurwerken die doorverkocht waren.

Analyse van camerabeelden uit de treinen en stations kon de twee verdachten linken aan de diefstallen die in de treinen waren gepleegd en via het verhuurbedrijf van de huurwagen konden nog vijf andere verdachten geïdentificeerd worden. Een huiszoeking bij een van hen leverde nog meer gestolen spullen op, waarbij een hoop Chinees geld en een fototoestel dat volledig in het Chinees was ingesteld.