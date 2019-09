Zestienjarige verdachte uit Brussel geïdentificeerd voor steekpartij in Zaventem HAA

10 september 2019

12u24

Bron: Belga 1 Zaventem De politie heeft een verdachte kunnen identificeren voor de steekpartij die afgelopen vrijdag plaatsvond aan het Kerkplein in Zaventem. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Brussel.

"Het dossier zal om die reden overgemaakt worden aan het parket van Brussel dat bevoegd is voor de minderjarige", zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau.

Het incident vond vrijdag rond 17 uur plaats aan het Kerkplein in het centrum van Zaventem. Om een nog onduidelijke reden kwam het daar tot een confrontatie tussen enkele jongeren.



Een van die jongeren kreeg daarbij een messteek in de nek. Hij werd met een MUG-team naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde vrijdagavond al niet meer in levensgevaar.