Zestien maanden na plaatsing camera’s werkt trajectcontrole E40 nog steeds niet Onduidelijk wanneer snelheidscontrole geactiveerd zal worden Robby Dierickx

08 augustus 2019

14u50 6 Zaventem De trajectcontrole op de E40 richting Leuven tussen Sterrebeek en Bertem werkt zestien maanden na de plaatsing van de camera’s nog steeds niet. Bovendien is het nog niet duidelijk wanneer automobilisten die het gaspedaal over een afstand van 7 kilometer te diep induwen dan wel op de bon geslingerd zullen worden. “De voorbereidingen op het terrein zijn bezig”, klinkt het bij Wegen en Verkeer.

In april vorig jaar schrokken automobilisten die op de E40 richting Leuven reden zich een hoedje toen ze in Sterrebeek plots het verkeersbord met als opschrift ‘Trajectcontrole’ zagen verschijnen en de camera’s boven de rijstroken zagen hangen. Het Agentschap Wegen en Verkeer liet toen weten dat er nog voor het einde van het jaar 37 nieuwe trajectcontroles in Vlaanderen bij zouden komen en de E40 richting Leuven was er één van. Bij zo’n trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid van voertuigen tussen een begin- en een eindpunt gemeten. Ligt die gemiddelde snelheid hoger dan de toegestane snelheid in die zone, dan vliegt de bestuurder op de bon. De camera’s werken via nummerplaatherkenning. De gegevens worden doorgestuurd naar de federale politie, die de boetes uitschrijft.

Maar zestien maanden nadat de camera’s in Sterrebeek en Bertem opgehangen werden, vloog nog geen enkele bestuurder op de bon. De reden? De trajectcontrole is nog niet geactiveerd. In het verleden bleek al dat er problemen waren met de implementatie van een nieuw technologisch systeem. Dat nieuwe systeem werd ontwikkeld net nadat de camera’s geplaatst werden, maar de overschakeling ernaar verliep bijzonder stroef. Daarom was het onmogelijk om de trajectcontrole al te activeren.

Voorbereidingen bezig

Of die problemen inmiddels helemaal van de baan zijn, kan men bij het Agentschap Wegen en Verkeer niet zeggen. “Maar ondertussen zijn in Sterrebeek de voorbereidingen op het terrein wel begonnen”, zegt Veva Daniëls, woordvoerder van AWV. “Wanneer de trajectcontrole effectief geactiveerd zal worden, is ons nog niet bekend. We zullen hier trouwens ook niet over communiceren. We verwachten immers dat automobilisten zich altijd aan de maximaal toegestane snelheid houden, of er nu een trajectcontrole is of niet. Bestuurders die te snel rijden, zullen wel merken wanneer de camera’s er werken zodra ze een boete in de bus krijgen.”

Geseinde wagens

Behalve snelheidsovertreders kunnen ook geseinde voertuigen en pechstrookrijders via de trajectcontrole gedetecteerd worden. De nummerplaatherkenningssoftware kan niet alleen Belgische nummerplaten maar ook nummerplaten van alle omliggende landen herkennen. Met trajectcontroles wil de Vlaamse overheid vermijden dat wegpiraten hun snelheid alleen matigen wanneer ze een flitspaal zien staan. Via het systeem van de berekening van een gemiddelde snelheid moeten ze over een veel langere afstand trager rijden, wat voor veiliger verkeer zorgt.