Zes naoorlogse graftekens krijgen voorlopige bescherming RDK

23 mei 2019

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft in onze regio zes naoorlogse graftekens voorlopig beschermd. Het gaat om exemplaren in Vilvoorde, Zaventem, Wemmel, Grimbergen en Sterrebeek.

“Met de bescherming wil ik de aandacht vestigen op de kwaliteitsvolle en de artistieke graftekens die in de tijdsperiode van de opkomende massaproductie en -consumptie werden geproduceerd”, aldus Bourgeois. “De bescherming past binnen het project van de evaluatie van het bouwkundige erfgoed in de Vlaamse rand rond Brussel.”

In Grimbergen gaat het om het grafteken Pincket, in Vilvoorde om de graftekens Gelders en Jan Poot. Het grafteken van Jozef Deschuyffeleer in Wemmel kreeg ook een voorlopige bescherming, net als die van Coppin-Van Geetsom in Zaventem en Derscheid in Sterrebeek.

Binnen enkele maanden beslist de minister over de definitieve bescherming.