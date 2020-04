Zes maanden cel gevorderd voor gauwdieven Wouter Hertogs

03 april 2020

16u20 0 Zaventem Twee mannen gauwdieven die actief waren op de luchthaven van Zaventem riskeren zes maanden cel. In beide dossiers konden de verdachten worden opgepakt dankzij de beelden van de bewakingscamera’s.

De eerste beklaagde stal eind januari een bankkaart uit de jaszak van een vrouw bij haar aankomst op de luchthaven. “De federale politie heeft een apart team dat dergelijke diefstallen bestrijdt op de luchthaven”, aldus het parket. “Enkele dagen na de feiten werden de beelden geanalyseerd en daarop was de diefstal duidelijk te zien. Toen het signalement van de dader werd verspreid, kon de politie diezelfde dag al een verdachte oppakken. De man hing doelloos rond in het treinstation Brussel Noord, vermoedelijk op zoek naar een nieuw slachtoffer.”

Ook in een tweede dossier kon een verdachte worden gelinkt aan een diefstal op de luchthaven dankzij de camerabeelden. “Een Zweedse vrouw werd op 16 februari bestolen van haar handtas, met daarin cash geld, haar paspoort en identiteitskaart”, vorderde de openbaar aanklager. “Ook hier werden de feiten gefilmd en werd het signalement van de dader doorgegeven aan alle politiezones. Begin deze maand kon de Brusselse politie een man op heterdaad betrappen bij een diefstal in het station Brussel-Zuid. Toen hij geconfronteerd werd met de beelden van Brussels Airport, gaf hij de diefstal van de handtas toe.” Het vonnis in beide dossiers valt op 27 april.