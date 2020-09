Zelfs Ezelsoordagen krijgen coronaproof jasje Robby Dierickx

03 september 2020

11u20 1 Zaventem In groep kaften was geen optie door het coronavirus, maar in Zaventem vinden de traditionele Ezelsoordagen toch plaats. Woensdag kwamen 200 kinderen kaftpapier ophalen en ook zaterdag kunnen 6-plussers in de bibliotheek terecht.

Normaal gezien betekenen de Ezelsoordagen een gezellig samenzijn voor kinderen vanaf 6 jaar, waarbij ze samen met hun ouders hun schoolboeken leren kaften. Door het coronavirus mocht er echter niet in groep gekaft worden, maar konden de families wel kaftpapier komen ophalen. Dat kaftpapier werd ontworpen door kinderen uit de deelnemende gemeenten. Woensdag kwamen maar liefst tweehonderd leerlingen kaftpapier ophalen in de bibliotheek van CC De Factorij in Zaventem. Nu zaterdag vindt een tweede Ezelsoordag plaats.

Dit jaar komt het kaftpapier van de hand van Ilker Eker, die een ontwerp met olifantjes maakte. “De voorbije maanden zijn moeilijk geweest voor veel kinderen”, zegt schepen voor Onderwijs en Bibliotheek Dirk Philips (Open Vld). “Het is belangrijk dat we een positieve start geven aan het nieuwe schooljaar en dit willen we doen door de kinderen extra te verwennen.” Zo krijgen alle kinderen ook een extra cadeautje.