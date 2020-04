ZAVO maakt face shields met 3D printers: “Anders staan ze toch maar ongebruikt op school” Margo Koekoekx Robby Dierickx

16 april 2020

12u30 0 Zaventem Bij ZAVO zetten ze de 3D printers in voor het goede doel. “Momenteel kunnen onze leerlingen ze niet gebruiken dus verhuisden we ze naar mij thuis, naar een collega en mijn vader om er face shields mee te drukken”, zegt technisch directeur Thomas Derwael.

Ze krijgen overschotten filament van Fablab uit Leuven en kunnen daar verschillende maskers uit halen. “Het printen van een masker duurt 3,5 uur, wat maakt dat we tot nu ongeveer twintig maskers hebben. Vanavond komt opnieuw een lading filiament aan om verder te printen”, zegt Derwael.

1 kg filament kost zo’n dertig euro en daarmee printen ze 20 maskers. De vraag kwam van de woonzorgcentra uit Zaventem. “De eerste vraag was of we maskers van A tot Z konden produceren maar na gesprek bleek het handiger te zijn in zee te gaan met Fablab. Wij printen de hoofdstukken, Fablab voorziet de schermen en rekkers om ze aan het passen aan het hoofd. De zorgcentra uit Zaventem bestelden 400 face shields bij Fablab.” Zolang er nood is en ze het nodige materiaal hebben, blijven ze vastberaden verder printen.