Zavo en GBS Sint-Stevens-Woluwe zetten zich in voor vierde Rode Neuzen Dag

19 juni 2019

De drie vestigingen van secundaire school Zavo in Zaventem en de gemeentelijke basisschool van Sint-Stevens-Woluwe nemen volgend schooljaar deel aan de vierde editie van de Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius verruimt zich dit jaar, want in tegenstelling tot de voorbije jaren ligt de focus niet enkel op het mentale welzijn, maar ook op de fysieke en sociale weerbaarheid van jongeren.

In het Zavo neemt men voor het eerst deel aan de actie. “En we bekijken het meteen groots”, zegt coördinator Petra Bex. “De Rode Neuzen Dag zal immers de rode draad door het hele schooljaar vormen. Zowel de leerkrachten als de leerlingen en hun ouders zullen kunnen deelnemen. Welke acties we op poten zullen zetten, bekijken we pas de eerste week van juli. Maar vast staat dat het een groot evenement zal worden.”

Inmiddels bevroeg de school haar leerlingen al over de Rode Neuzen Dag. “De meeste leerlingen kennen de actie wel, maar voor sommigen is het iets nieuws”, aldus nog Petra Bex. “Tegelijkertijd vroegen we hen welke maatschappelijke initiatieven we kunnen nemen met de opbrengst van de actie. We kregen al vierhonderd antwoorden, gaande van de inrichting van een babbelbox waarin leerlingen anoniem over hun gevoelens kunnen praten, tot mindfulness en een stille ruimte waarin ze kunnen ontspannen.”

Behalve het Zavo neemt in groot-Zaventem ook de gemeentelijke basisschool van Sint-Stevens-Woluwe deel aan de Rode Neuzen Dag. De apotheose van de vierde editie vindt op vrijdag 29 november plaats.