Zaventemse vrederechter na nieuwe panne: “Computersysteem is brol” Robby Dierickx

26 mei 2019

20u16 14 Zaventem De Zaventemse vrederechter Eric Dierickx heeft vanavond uitgehaald naar het computersysteem dat gebruikt wordt voor het registreren van de stemmen. Na een computerpanne van drie uur leek het systeem omstreeks 20 uur opnieuw te werken, maar amper 20 minuten later lag het opnieuw plat. Daardoor zijn de stemmen van het kanton Zaventem nog niet geteld.

Omstreeks 16.45 uur vielen de computers in het Zaventemse gemeentehuis plots uit. Daardoor konden slechts 5 van de 62 stembureaus in Zaventem, Hoeilaart, Overijse en Steenokkerzeel geteld worden. Met man en macht werd aan het probleem gewerkt en uiteindelijk werd om 20 uur de oplossing gevonden, zodat het tellen na ruim drie uur hervat werd. Maar lang kon er niet gejuicht worden, want om 20.20 uur viel het hele systeem opnieuw uit. “Dit systeem is pure brol”, aldus een kwade vrederechter Eric Dierickx, die omstreeks 17.30 uur alle voorzitters van de stembureaus al naar huis had gestuurd. “Ik snap niet dat het zo moeilijk kan zijn om dit systeem draaiende te houden. We hebben momenteel 60 van de 62 stembureaus kunnen registreren, maar net voor we de laatste twee wilden ingeven, viel alles uit. Daardoor zijn de stemmen van het kanton Zaventem nog niet bekend.”

Ook op andere plekken in het land waren er de voorbije uren computerproblemen. Dat was onder meer in de kantons Vilvoorde en Mechelen het geval.

