Zaventemse school stuurt ouders factuur met 'coronakost': "Niet verplicht te betalen" Robby Dierickx

11 juni 2020

13u35

Bron: VTM NIEUWS 82 Zaventem De Zaventemse secundaire school ZAVO heeft deze week een factuur met een ‘coronakost’ naar de ouders van de 1.800 leerlingen gestuurd. Het gaat om een factuur voor de printkosten. Opvallend, want de school was wekenlang dicht door de coronacrisis. Enkele ouders waren dan ook ‘not amused’ met de rekening. Inmiddels reageerde de school: “De rekening moét niet betaald worden, maar dat mag wel. Er is dus geen verplichting.”



De ouders van 1.800 leerlingen van de vrije secundaire school ZAVO in Zaventem schrokken zich deze week een hoedje toen ze een factuur van het schoolbestuur met als opschrift ‘administratieve en coronakost’ ontvingen. Per leerling moesten de ouders 10 euro betalen. Van waar de kost kwam, was voor de ouders een raadsel. “Het gaat om een vervanging van onze normale administratieve printkosten”, laat algemeen directeur Kurt Gommers weten. “Hoewel de leerlingen niet op school zijn en ze dus geen printwerk krijgen, lopen die kosten voor ons wel gewoon door. Die kost is al een mindering van onze normale kosten.” Het vermelde bedrag op de factuur bedraagt 10 euro, terwijl dat normaal 15 euro had moeten zijn.

Het gaat om een vervanging van onze normale administratieve printkosten. Hoewel de leerlingen niet op school zijn en ze dus geen printwerk krijgen, lopen die kosten voor ons wel gewoon door. Die kost is al een mindering van onze normale kosten Algemeen directeur Kurt Gommers

Elk schooljaar betalen de 1.800 leerlingen van het ZAVO immers een vaste kost van 60 euro voor al het printwerk. “In het verleden was dat een eenmalige kost, maar nu werd dat bedrag opgesplitst”, legt Kurt Gommers uit. “Concreet moeten ouders dus vier keer per jaar 15 euro betalen. Op die manier proberen we de kosten te spreiden. Die laatste schijf moest echter nog betaald worden. Daarom hadden we nu de factuur gestuurd. Aangezien de leerlingen wekenlang niet naar school zijn geweest, hadden we beslist om 5 euro minder aan te rekenen. Maar de communicatie omtrent die kost liep spaak. Zo stond op de factuur ‘administratieve en coronakost vermeld, waardoor ouders niet wisten om wat het ging.”

Kwalitatief onderwijs

De leerlingen krijgen geen prints meer, maar de school verduidelijkt dat “de kosten voor de prints wel gewoon doorlopen”. “Dat zijn geen dingen die je ad hoc bestelt, maar dat zijn langlopende contracten. In ons geval is dat vier jaar, als ik me niet vergis. We hebben momenteel ook andere kosten om leerlingen kwalitatief onderwijs vanop afstand te bieden.”

Ouders moeten de 10 euro niet betalen, maar ze kunnen ons op die manier wel steunen. Normaal gezien ontvangen we 27.000 euro, maar dat dreigen we nu dus te verliezen. En dat net in een periode waarin we als school bijzonder veel kosten hadden om de veiligheidsmaatregelen rond corona te nemen. Voor onze school kwam die kost op ruim 50.000 euro Algemeen directeur Kurt Gommers

Door de heisa besloot de school de factuur ‘optioneel’ te maken. “Ouders moeten de 10 euro dus niet betalen, maar ze kunnen ons op die manier wel steunen”, aldus nog Kurt Gommers. “Normaal gezien ontvangen we 27.000 euro, maar dat dreigen we nu dus te verliezen. En dat net in een periode waarin we als school bijzonder veel kosten hadden om de veiligheidsmaatregelen rond corona te nemen. Voor onze school kwam die kost op ruim 50.000 euro. Maar nu geven we de ouders dus zelf de keuze om de 10 euro te betalen of niet.”

De ouderraad wil voorlopig niet reageren op de heisa, maar laat wel weten tevreden te zijn dat de verplichting omgezet werd tot ‘optioneel’.

Katholiek onderwijs toont begrip

Mag de school zo’n kost aanrekenen? De koepel van het katholiek onderwijs heeft er in elk geval begrip voor. “Scholen worden geconfronteerd met heel wat onvoorziene uitgaven door de coronacrisis”, luidt het in VTM Nieuws. “Het kan zijn dat scholen veel van die kosten moeten recupereren via de schoolfactuur. Ook omdat scholen een deel van de inkomsten zoals schoolfeesten en eetfestijnen, mislopen door de coronacrisis.”

Nochtans heeft de Vlaamse regering 40 miljoen euro vrijgemaakt om de extra kosten te betalen. “Nu al is duidelijk dat dat voor heel wat scholen niet zal volstaan. Er zijn nu al scholen waarvan we weten dat de kosten voor ICT drie keer zo hoog liggen dan de compensatie die ze krijgen.” De koepel van katholiek onderwijs doet vandaag nog een rondvraag bij de scholen, maar vreest dat die 40 miljoen euro niet voldoende zal zijn.

“De scholen hebben natuurlijk kosten gemaakt”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “We trachten die maximaal te compenseren, vandaar dat we zijn overeengekomen dat 40 miljoen euro naar de scholen gaat. Ze hebben dat nog niet op hun rekening gekregen, maar dat komt eraan. Als je het geld nog niet gekregen hebt, kun je moeilijk zeggen of het voldoende is of niet.”

