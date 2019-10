Zaventemse politie lanceert opvallende oproep: “Wie is eigenaar van gevonden… hartdefibrillator?” Robby Dierickx

10 oktober 2019

15u08 1 Zaventem De Zaventemse politie is op zoek naar de eigenaar van een hartdefibrillator. Het AED-toestel werd woensdagochtend op het Heldenplein aangetroffen. Een man was een onwel geworden persoon te hulp geschoten en ‘leende’ daarvoor naar eigen zeggen een hartdefibrillator in een naburige school. Echter, geen van de omliggende scholen zegt zo’n toestel kwijt te zijn.

“Toen onze agenten woensdagochtend ter plaatse kwamen voor een oproep van een onwel geworden persoon op het Heldenplein in het centrum van Zaventem, merkten ze dat een omstaander al de eerste hulp aangeboden had”, zegt Ellen Vanderpoel van de lokale politie. De goede ziel bleek echter een AED-toestel op zak te hebben. “De man zei dat hij de hartdefibrillator even voordien geleend had van een naburige school om de onwel geworden persoon eventueel hartschokken te geven. Uiteindelijk moest hij het toestel niet gebruiken.”

Serienummer

Maar toen de politie wat later op zoek ging naar de school die het toestel geleend zou hebben, bleek geen van de omliggende scholen een hartdefibrillator miste. “We weten dus niet wie de rechtmatige eigenaar van het toestel is”, gaat Ellen Vanderpoel verder. Om die reden plaatste de lokale politie een oproep op Facebook in de hoop via die weg meer informatie te krijgen of de eigenaar te vinden. “Maar ook via het serienummer kunnen we het toestel mogelijk bij de eigenaar krijgen.”