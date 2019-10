Zaventemse moskee ontkent dat Leuvense salafist er les gaf RDK

16 oktober 2019

17u22 0 Zaventem A.W., de hulpimam die ervoor zorgde dat de Leuvense moskee Al Ihsaan in opspraak kwam, heeft geen les gegeven in Zaventem. Dat laat de voorzitter van de moskee weten. Volgens een rapport van Staatsveiligheid was de man, die verantwoordelijk geacht wordt voor ‘de salafistische invloed’ in de Leuvense moskee, nochtans actief als lesgever in de luchthavengemeente. “Dan toch niet bij ons”, klinkt het.

De Leuvense moskee kwam vorig jaar in opspraak omdat er volgens toenmalig minister Liesbeth Homans (N-VA) aanwijzingen waren dat er door hulpimam A.W. salafistisch onderwijs gegeven werd. Ze dreigde ermee de erkenning van de moskee in te trekken. De man bleef op de radar van Staatsveiligheid en uit een rapport blijkt dat hij nadien als lesgever in Zaventem aan de slag ging. Er werd meteen een link gelegd met de Al-Ishlah-moskee in de Hoogstraat, maar daar ontkent men dat A.W. er les gaf.

“Er is geen enkele link tussen onze moskee en de Leuvense imam”, zegt voorzitter Abderrahim Akichouh. “De man woont wel met zijn gezin in Zaventem, maar hier is hij nooit aan de slag geweest. In het rapport van Staatsveiligheid staat onze naam ook niet vermeld. Mogelijks gaf hij thuis of elders in de gemeente les, al zijn we daar zelf niet van op de hoogte. We distantiëren ons trouwens van elke vorm van haat of geweld.”

Oppositiepartij N-VA vraagt dat als zou blijken dat de hulpimam toch les gaf in een Zaventemse moskee de politie dat gebedshuis onder de loep houdt.