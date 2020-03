Zaventemse bedrijven krijgen uitstel voor betaling belastingen door coronavirus Robby Dierickx

25 maart 2020

15u26 0 Zaventem Bedrijven die in Zaventem gevestigd zijn, mogen dit jaar wat langer wachten met het betalen van de bedrijfsbelastingen. Dat heeft het schepencollege beslist. Een gevolg van de coronacrisis die ook de bedrijven hard treft.

Concreet krijgen ondernemingen de kohieren van de verblijfsbelasting, de belasting op het uitbaten van de parkings en de reclametaksen later dan normaal en moeten ze pas eind oktober betalen. De uiterste betaaldatum voor de belasting op drijfkracht wordt naar eind augustus verplaatst. Later is volgens de Vlaamse regelgeving niet mogelijk. Al die belastingen moeten normaal voor de zomer betaald worden. In deze uitzonderlijke coronatijden zal de gemeente Zaventem ook soepel omspringen met de belastingen voor inname van het openbaar domein en parkeervergunningen in het kader van bouwwerken, nu veel werven noodgedwongen stilliggen.

Financiële zuurstof

“Met deze maatregelen willen we onze bedrijven de nodige financiële zuurstof geven”, zeggen schepen voor Financiën Bart Dewandeleer (CD&V) en burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Dit zijn allemaal ingrepen die zeker een verschil kunnen maken in deze moeilijke tijden. Wij hopen dat onze bedrijven met alle hulpmiddelen samen erin zullen slagen deze crisis te overleven, wat niet alleen voor de ondernemers maar ook voor de duizenden werknemers en de hele economie essentieel is.”

Aanslagen 22 maart

Het schepencollege zal ook de facturen die de gemeente ontvangt van haar leveranciers zo snel mogelijk betalen en niet meer wachten tot de vervaldag. Voorts verwacht de gemeente dat het zelf ook om en bij de 500.000 euro aan belastinginkomsten zal verliezen. “Het gaat dan voornamelijk om de hotelbelasting”, verduidelijkt schepen Dewandeleer. “Hotels betalen een belasting per kamer, maar die kamers staan door de coronacrisis leeg. Het verlies zal mogelijk dezelfde proporties aannemen als na de aanslagen van vier jaar geleden.”