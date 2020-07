Zaventems schepencollege opgelucht dat Brussels Airlines gered is Robby Dierickx

22 juli 2020

14u14 0 Zaventem 290 miljoen euro van de Belgische regering en nog eens 170 miljoen euro van moederbedrijf Lufthansa: met in totaal 460 miljoen euro financiële steun is Brussels Airlines gered. Niet alleen een opluchting voor de ruim 4.000 werknemers – waarvan er binnenkort weliswaar een kwart moeten vertrekken – maar ook voor het Zaventemse schepencollege.

“Het faillissement van Sabena in 2001 zorgde voor veel leed in onze gemeente aangezien heel wat inwoners bij de luchtvaartmaatschappij werkten”, weet schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V). “Dat is nu ook met Brussels Airlines het geval. We kregen dan ook tal van vragen van bezorgde inwoners. Als gemeente zijn we opgelucht dat er nu eindelijk een akkoord is en dat Brussels Airlines gered wordt.”

De schepen benadrukt ook dat de luchthaven een ecosysteem is. “Als enkele puzzelstukjes wegvallen, dan dreigt het systeem in mekaar te stuiken”, aldus nog Dewandeleer. “Het verdwijnen van Brussels Airlines als ‘home carrier’ op Brussels Airport zou een ramp betekenen voor de luchthaven. Daarom is deze redding zo belangrijk.”

Eerder betreurde het schepencollege het faillissement van afhandelaar Swissport, waardoor bijna 1.500 mensen hun job verloren.