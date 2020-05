Zaventemnaars krijgen mondmaskers in broodzakken in hun brievenbus Robby Dierickx

06 mei 2020

15u28 0 Zaventem De gemeente Zaventem gaat meer dan 16.000 broodzakken vullen met… mondmaskers om ze vervolgens in de brievenbussen van de inwoners te deponeren. In totaal werden ruim 30.000 mondmaskers aangekocht door de gemeente. Alle inwoners vanaf 12 jaar mogen volgende week een exemplaar in de brievenbus verwachten.

In cultuurcentrum De Factorij in Zaventem zijn vrijwilligers woensdagmiddag gestart met het vullen van broodzakken. Voorlopig nog niet met mondmaskers, maar wel met een begeleidende brief met een handleiding zodat de maskers op een correcte manier gedragen zullen worden. “De mondmaskers zelf worden vrijdag en komend weekend geleverd en zullen vervolgens in de broodzakken gestoken worden”, laat burgemeester Ingrid Holemans (OpenVld). “Ondertussen is al het voorbereidend werk afgerond dankzij de inzet van de vrijwilligers en wachten we nu alleen nog op de maskers zelf. We verwachten dat we begin volgende week de broodzakken kunnen bussen.”

Volgens Holemans werd er bewust voor broodzakken gekozen voor de verdeling van de mondmaskers. “Het gaat om een duurzame verpakking die er bovendien voor moet zorgen dat de mondmaskers niet vuil en nat worden. Ondanks dat deze broodzakken wel tegen een stootje kunnen, roepen we de inwoners op geregeld hun brievenbus te controleren zodat de mondmaskers proper blijven.”

Voor de verdeling van de broodzakken rekent de gemeente opnieuw op vrijwilligers, die bijgestaan zullen worden door gemeentepersoneel.