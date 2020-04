Zaventem schroeft coronamaatregelen ietwat terug: sommige sportinfrastructuur toch weer open Robby Dierickx

29 april 2020

08u50 2 Zaventem “Alle gemeentelijke sportinfrastructuur blijft tot en met 30 juni gesloten.” Die beslissing nam het schepencollege van Zaventem eind maart in het kader van het coronavirus. Maar nu de Nationale Veiligheidsraad beslist heeft dat bepaalde sporten – waaronder tennis en padel – wel opnieuw mogen, heropent de tennisinfrastructuur in de gemeente. “Op voorwaarde dat de clubs maatregelen nemen”, klinkt het.

Bij tennisclubs Tenza in Zaventem, Woten in Sint-Stevens-Woluwe en Het Zeen in Sterrebeek haalden ze vorige week vrijdag ongetwijfeld opgelucht adem toen de Nationale Veiligheidsraad bekend maakte dat er vanaf maandag 4 mei opnieuw getennist mag worden. Toch was het nog onduidelijk of dat in groot-Zaventem wel het geval zou zijn, aangezien de gemeente eind maart beslist had dat alle gemeentelijke sportinfrastructuur gesloten zou blijven tot en met 30 juni. Maar dinsdag besliste het schepencollege dat tennisterreinen en golfaccommodatie vanaf komende maandag dan toch vervroegd zullen heropenen.

Maatregelen

“De Nationale Veiligheidsraad heeft immers beslist dat bepaalde sporten onder strikte voorwaarden toch hervat mogen worden”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Waar er op een veilige manier en met de nodige afstand gesport kan worden, mogen de deuren opnieuw open. De clubs moeten evenwel de strikte maatregelen van de overheid volgen. Zo mag er bij tennis uitsluitend een enkelspel gespeeld worden, aangezien je nog niet met vier personen tegelijk mag sporten. Ook mag er alleen outdoor gespeeld worden. Tennis in een ballon is met andere woorden nog verboden. Daarnaast moet er in de clubs ontsmettingsmiddel voorhanden zijn en mogen de kleedkamers en het clubhuis de deuren nog niet heropenen.”

Padel

Ook bij padel, een combinatie tussen tennis en squash waarbij in normale omstandigheden enkel twee tegen twee gespeeld wordt, moet men vanaf maandag uitzonderlijk één tegen één spelen. In groot-Zaventem telt alleen TC Tenza padelvelden.

Tot slot laat de gemeente ook de golfsport opnieuw toe. Met Sterea in Sterrebeek beschikt Zaventem over een gloednieuw golfcomplex. Sporthallen en voetbalaccommodatie blijven tot nader order gesloten.

