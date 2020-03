Zaventem ondertekent bomencharter… en plant dit jaar meteen bijna 6.000 bomen Robby Dierickx

09 maart 2020

10u24 0 Zaventem Het schepencollege van Zaventem ondertekent nu donderdag op het gemeentehuis van Puurs het Bomencharter Vlaanderen. Daarmee engageert de gemeente zich om op haar grondgebied zoveel mogelijk bomen te planten tussen nu en 2024. Komend jaar plant Zaventem alvast zowat 6.000 nieuwe exemplaren.

Vorig jaar kreeg Zaventem er al 22.635 stuks bosplantgoed en bomen bij. De grootste aanplanting kwam in Het Zeen in Sterrebeek. “Voor 2020 staat de teller voorlopig op 225, maar in de loop van het jaar zullen onder meer projecten zoals de uitbreiding van de nieuwe groene zone Kersenberg in Nossegem met een heus bos van om en bij de 4.700 bomen en 7 solitaire hoogstammen, en de Woluwevallei met 1.000 bomen en 50 solitaire hoogstammen de teller van bosplantgoed en dus het aantal bomen bijzonder snel doen stijgen”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Daarnaast zullen er ook 2.000 stuks aan plantgoed in houtkanten komen.”

In totaal komen er dus bijna 6.000 bomen bij, al zal het exacte aantal afhangen van het al dan niet kunnen verwerven van percelen grond die noodzakelijk zijn voor de aanplant ervan. De burgemeester roept ook inwoners op om indien mogelijk in hun tuin bomen te planten.