Zaventem onder alertniveau 3, maar geen extra maatregelen: burgemeester roept verenigingen wel op regels te respecteren Robby Dierickx

18 september 2020

14u44 4 Zaventem Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft Zaventem onder alertniveau 3 geplaatst omdat het aantal coronabesmettingen in de luchthavengemeente snel stijgt, maar voorlopig neemt burgemeester Ingrid Holemans geen extra maatregelen. “De besmettingen zijn vooral intrafamiliaal”, klinkt het. Ze roept verenigingen en sportclubs wel op om zich aan de regels te houden om een sluiting te vermijden.

Vrijdagmiddag kwam de crisiscel in Zaventem samen omdat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de luchthavengemeente onder alertniveau 3 plaatste. Het gevolg van een aanhoudend stijgend aantal besmettingen. “De provinciale arts infectie- en ziektebestrijding liet ons weten dat het vooral een intrafamiliaal probleem is”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Zo tellen we in één van de deelgemeenten bijvoorbeeld een gezin met zeven positieve gevallen. Ook elders zijn gezinnen besmet. Op die manier stijgen de cijfers uiteraard snel.”

Overvolle bussen

Daarnaast is het volgens de burgemeester ook een probleem bij de jeugd. “Ze springen te los om met de regels”, laat ze weten. “Na schooltijd zie ik regelmatig heel wat jongeren zonder mondmasker aan de bushaltes staan. Om die reden zullen we de scholen aanmanen de leerlingen op de regels te wijzen en af en toe een leerkracht naar de bushaltes te sturen om een controle uit te voeren. We hopen daarnaast ook dat er een oplossing komt voor de overvolle bussen.”

Extra maatregelen komen er voorlopig niet, al zullen jeugdverenigingen en sportclubs wel aangespoord worden om de regels correct te volgen. “Doen ze dat niet, dan sluit ik niet uit dat we moeten ingrijpen”, aldus nog Holemans. “Dat kan gaan om het verbieden van wedstrijden tot het tijdelijk sluiten van de clubs.”