Zaventem en Kortenberg krijgen samen 345.600 euro om lokaal woonbeleid uit te werken Robby Dierickx

30 december 2019

10u24 0 Zaventem De gemeenten Zaventem en Kortenberg hebben van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) 345.600 euro gekregen als ondersteuning voor het lokaal woonbeleid en om hen te stimuleren om intergemeentelijk samen te werken.

“De lokale besturen zijn de motor van ons Vlaams woonbeleid”, zegt Vlaams minister Diependaele. “Met deze subsidie willen we de gemeenten een financieel duwtje in de rug geven om het woonbeleid vorm te geven. Ik ben dan ook zeer tevreden dat Zaventem en Kortenberg de handen in elkaar slaan om deze regierol op te nemen.”

Het is de bedoeling dat de lokale besturen de drie Vlaamse beleidsprioriteiten omzetten in hun lokaal woonbeleid. “Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voren: ten eerste willen we dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden”, besluit de minister.