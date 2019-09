Zaterdag World Cleanup Day, maar deze week al verschillende opruimacties RDK

09u35 2 Zaventem Op zaterdag 21 september sluit de vereniging Zaventem Proper zich aan bij de World Cleanup Day. Zowat honderd vrijwilligers zullen zwerfvuil opruimen. Maar deze week plannen ook scholen en bedrijven verschillende opruimacties.

Twee keer per jaar organiseert Zaventem Proper een opruimdag in groot-Zaventem. Komende zaterdag engageren opnieuw zowat honderd inwoners zich om de gemeente zwerfvuilvrij te maken. Om 10 uur vertrekken de verschillende groepen aan de kerken in de deelgemeenten en in de Konijnenstraat in Zaventem. Rond de middag verzamelen alle deelnemers op het Kerkplein aan de Sint-Martinuskerk. Het opgeraapte afval wordt met een container van de gemeente op de verschillende plaatsen opgehaald en tentoongesteld op het Kerkplein.

Maar ook de komende dagen wordt er al afval geraapt. Zo trekken leerlingen van de scholen de straat op, net als werknemers van bedrijven zoals Toyota.